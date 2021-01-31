بعد الانتهاء من القاهرة التاريخية.. إلى أين وصل مشروع «حكاية شارع»؟

أعلن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، انتهاءه من تنفيذ أعمال مشروع «حكاية شارع» بالقاهرة التاريخية، والتي شهدت تنفيذ المشروع بعدد 10 لوحات لأهم شوارع المناطق التراثية بالقاهرة التاريخية، وذلك في «المعز، الغورية، أمير الجيوش، درب قرمز، الخرنفش، بيت القاضي، خان الخليلي، جوهر القائد، الدرب الأصفر، ومحمد عبده».وأوضح أبوسعدة، أنه تم تركيب اللوحات تحت إشراف فريق عمل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بحضور الدكتور جمال مصطفى نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.ويأتي ذلك استكمالا لمشروع «حكاية شارع» الذي أطلقه الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بهدف إحياء الذاكرة القومية والتاريخية للمجتمع المصري، والتعريف بالشخصيات الهامة التي أطلقت أسماؤها على بعض الشوارع، وذلك من خلال وضع لافتات باسم وتاريخ الأعلام الذين أطلقت أسمائهم على الشوارع، والذين يشكلون قيمة تاريخية وقومية ومجتمعية لمختلف فئات الشعب المصري.ووضعت اللجنة العلمية للمشروع إطارا محددا للتعريف بكل شخصية من خلال ضوابط محددة منها «أن يتم التعريف بالشخصية في 25 كلمة فقط، تحديد تاريخ الميلاد والوفاة، وأن تكون النصوص باللغتين العربية والإنجليزية».ففي القاهرة الخديوية تم الانتهاء من شوارع «أحمد عرابي باشا، أحمد مظلوم باشا، السلطان عبد العزيز، أنطوان كلوت بك، جان فرنسوا شامبليون، جواد حسني، حسين رشدي، زكريا أحمد، سليم حسن، سليمان الحلبي، عبد الخالق ثروت باشا، عبد السلام عارف، عبد القادر المازني، عبدالقادر حمزة باشا، عدلي يكن باشا، على الكسار، محمد شريف باشا، محمد صبري أبو علم، محمد طلعت حرب باشا، محمد علوي باشا، محمد فريد بك، محمد محمود باشا، محمود الفلكي باشا، محمود بسيوني باشا، محمود سامي البارودي، ميريت باشا، نجيب الريحاني، نوبار نوبارين باشا، وهدى شعراوي».وفي الزمالك؛ انتهى الجهاز من تركيب لوحات بشوارع «أبو الفداء، أحمد حشمت، أحمد صبري، أم كلثوم، بهاء الدين قراقوش، تقى الدين المقريزي، حسن صبري، شجر الدر، صلاح الدين الأيوبي، طه حسن، العادل أبو بكر، عزيز أباظة، العزيز عثمان، الكامل محمد، كمال الطويل، محمد عبد الوهاب، محمد مظهر، ويحيى إبراهيم»، وفي جاردن سيتي تم تركيب لوحات «حكاية شارع» بكل من «أحمد باشا رفعت، الزعيم غاندي، توفيق دياب بك، جمال الدين أبوالمحاسن، خليل أفندي أغا، عائشة التيمورية، عبد الرحمن فهمي بك، عبد اللطيف بلطية، كامل الشناوي، كمال الدين صلاح، محمد لاظوغلي بك، ومصطفى الديواني».وكانت لمنطقة مصر الجديدة النصيب الأكبر من مشروع «حكاية شارع»، إذ تم تركيب لوحاته بشوارع «إبراهيم اللقاني، ابن سينا، أبو جعفر المنصور، إحسان عبد القدوس، أحمد خشبة، أحمد عصمت، الإسكندر ألأكبر، إسماعيل صبري باشا، البارون إمبان، الخليفة المأمون، السيد على الميرغني، الشهيد سيد زكريا، الشيخ حسونة النواوي، المشير أحمد إسماعيل، تقي الدين المقريزي، صلاح الدين الأيوبي، عبد الحميد بدوي باشا، عبد العزيز فهمي، عبد القوي أحمد باشا، عبد اللطيف المكباتي، عبد الله أبو السعود، عثمان بن عفان، على أبن أبي طالب، على عبد الرازق، على مصطفى مشرفة، عمار بن ياسر، عمر بن الخطاب، فريد سميكة، فوزي المطيعي باشا، كليوباترا، محمد متولي الشعراوي، مصطفى صادق الرافعي، نخلة المطيعي، هارون الرشيد، يعقوب أرتين باشا، ويوسف مراد».وكانت قد كرمت وزيرة الثقافة، خلال العام الماضي، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، لدوره البناء في صون التراث والهوية الوطنية، حيث كان له الدور الكبير في تأسيس «حكاية شارع» من خلال إمداده للمشروع بالعديد من المعلومات التاريخية والبحثية، مشيدة بجهوده في إذكاء روح التعاون بين وزارتي الثقافة والاتصالات بما يكفل المساهمة الفعالة في تفعيل أهمية الوعي بقيمة التراث والهوية المصرية.ومشروع «حكاية شارع» يهدف إلى إبراز حكايات الشوارع وأسباب تسميتها إلى جانب التعريف برموز مصر وقاماتها في مختلف المجالات واستعادة الذاكرة التاريخية لمصر، كما أن إضافة أسماء شهداء مصر من القوات المسلحة والشرطة لدورهم الوطني الكبير في الدفاع عن الوطن، هي إضافة كبيرة للحفاظ على ذاكرة من ضحوا بأرواحهم فداء للوطن.