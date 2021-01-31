مع إنشاء 5 محطات جدد.. خارطة محطات الطاقة الشمسية في مصر

محطة بنبان

محطة كوم أمبو

149 محطة طاقة شمسية

اتجهت مصر منذ سنوات إلى إنتاج الكهرباء النظيفة، معتمدة على مصادر جديدة للطاقة، وكانت الشمس جزء من مصادرها الجديدة، فاستثمرت في العديد من محطات الطاقة الشمسية، وتتجه الآن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى إنشاء 5 محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح بمنطقة خليج السويس وكوم أمبو في أسوان، بقدرات إجمالية تصل إلى ألف ميجا وات."الدستور" تستعرض في السطور التالية خارطة أهم محطات الطاقة الشمسية في مصر.وصل إنتاج هيئة الطاقة المتجددة من الكهرباء المولدة عبر الطاقة الشمسية نحو 3655 جيجا وات ساعة خلال العام المالى المنتهى 2019-2020، وشهد إنتاج المحطات زيادة بنحو 2755 جيجا وات ساعة خلال العام المنتهى عن العام المقابل له 2018-2019 والذى سجل فيه 900 جيجاوات ساعة.ويعود زيادة الإنتاج إلى دخول مجمع بنبان للطاقة الشمسية الخدمة خلال العام المنتهى بقدرات تصل إلى 1465 ميجاوات تمثل النسبة الأكبر من إنتاج مصر من الطاقة الشمسية بمدينة بنبان بمحافظة أسوان.وسيتم إنشاء المحطات الجديدة بقدرات 500 ميجا وات من الشمس بأسوان في منطقة كوم أمبو و500 ميجا وات من الرياح بخليج السويس، بتكلفة إجمالية تبلغ مليار و500 مليون دولار.تعد أكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم، بقدرة 1465، ويضم المشروع 4 محطات رئيسية لنقل الكهرباء، كما يضم المشروع 40 محطة شمسية فرعية ويستهدف المشروع إنتاج 2000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، وهو ما يعادل تقريبًا 90٪ من الطاقة المنتجة من السد العالى، لتدعم الشبكة القومية الموحدة للكهرباء، وتبلغ حجم الألواح الشمسية المستخدمة فى المحطة نحو 200 ألف لوحة شمسية تنتج 50 ميجا وات من الطاقة النظيفة، التى تتمكن من إنارة 70 ألف منزل.وتم البدء في تنفيذه عام 2015، وفقًا للقرار الجمهوري رقم 274 لسنة 2014، وهو يقوم على الشراكة مع نحو 40 شركة متخصصة في إنتاج الطاقة وفقًا للمعايير الدولية.وتم إنشاء 4 محطات محولات لربط محطات التوليد بالشبكة الموحدة، حيث يصل إجمالي أطوال كابلات ربط محطات التوليد بمحطات المحولات إلى 1000 كم.وفاز مشروع بنبان للطاقة الشمسية بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، ضمن جائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الأولى.وساهم المشروع في توفير 11720 فرصة عمل مباشرة، و23440 غير مباشرة في فترة التنفيذ، و6000 بعد التشغيل، وتم تخصيص 10% من أرباح الشركات المشاركة للمسئولية المجتمعية.وبلغت تكلفة المشروع الاستثمارية نحو 3،4 مليار يورو، وهو ما يقدر بنحو 40 مليار جنيه مصرى، ومقام على مساحة قدرها ‏37 كم2 على 8843 فدانًا.في منطقة كوم أمبو بأسوان يتم إنشاء محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 50 ميجاوات، وستعمل المحطة بنظام الخلايا الفوتوفولتية والتى يتم من خلالها تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية باستخدام الألواح، لتحويل الضوء الشمسى إلى تيار مباشر، والعواكس الكهربائية التى تقوم بتحويل التيار المباشر إلى تيار متردد.وتصل استثمارات المشروع إلى نحو 25 مليون دينار كويتى، ما يعادل نحو 1.4 مليار جنيه بتمويل من الصندوق العربى للإنماء الكويتي، ومن المرتقب الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المحطة بحلول 2023.بلغ إجمالى عدد محطات الإنتاج من الطاقة الشمسية التى تم تركيبها أعلى أسطح مبانى شركات توزيع وإنتاج ونقل الكهرباء نحو 149 محطة، بإجمالى القدرات تصل لنحو 9060 كيلو وات، وتتراوح قدرة كل محطة بين 40 إلى 120كيلووات، تم ربطها بالشبكة القومية، وتم تنفيذ تلك المشروعات فى الفترة منذ 2014 وحتى 2020.وتم تركيب نحو 12 محطة شمسية خلال عام 2020، بإجمالى قدرات تقارب 5000 كيلو وات تابعة لشركات الكهرباء.