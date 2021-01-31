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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جنوب إفريقيا تؤمن 20 مليون جرعة من لقاح فايزر

الأحد 31/يناير/2021 - 07:11 م
لقاح فايزر
لقاح فايزر
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا الأحد، أنها أمّنت 20 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المنتج من فايزر بايونتيك.

ولم تبدأ بعد الدولة الأكثر تضررا جرّاء الفيروس في إفريقيا في تطعيم سكانها ضد كوفيد-19، ما أثار انتقادات بشأن بطء الشراء وغياب استراتيجية.

ومن المقرر أن تصل الشحنة الأولى من لقاحات أكسفورد أسترازينيكا المنتجة في الهند الاثنين، على أن يبدأ التطعيم بعد أسبوعين.

وقال وزير الصحة زويلي مخيزي لصحيفة "صنداي تايمز" إنه تم طلب 20 مليون لقاح إضافي من شركة الأدوية الأميركية فايزر.

ونقل مقال الأحد عن مخيزي قوله "هذه اللقاحات مؤمنة وتنتظر الشركات المصنعة تقديم اتفاقيات نهائية مع تفاصيل مواعيد التسليم والكميات الدقيقة".

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الصحة لوازي مانزي في وقت لاحق المعلومات التي ذكرها مخيزي.

وسيكمّل طلب فايزر الجديد 12 مليون جرعة لقاح من مبادرة كوفاكس المدعومة من منظمة الصحة العالمية وتسعة ملايين جرعة من لقاحات جونسون أند جونسون و1،5 مليون لقاح أكسفورد أسترازينكا، ما يرفع إجمالي الإمدادات المؤمنة حتى الآن إلى أكثر من 40 مليون.

وقالت مانزي إنه لم يتم الإعلان بعد عن المزيد من المخصصات من الاتحاد الأفريقي.

وتهدف جنوب إفريقيا إلى تطعيم 67 في المئة من السكان، أي 40 مليون شخص، بحلول نهاية العام.

وسيتم توفير بعض اللقاحات من قبل كوفاكس والاتحاد الأفريقي، بينما سيتم شراء البعض الآخر مباشرة من الموردين.

وأكد مخيزي "نحن مرتاحون بشكل منطقي لأن ما دفعناه ووقعنا عليه ونتفاوض عليه سيغطي الأعداد التي نتطلع إلى تلقيحها".

وأضاف الوزير أن تخزين لقاح فايزر بايونتيك، الذي يلزم الاحتفاظ به عند -70 درجة مئوية، لن يكون مشكلة.

وقال "لدينا بعض الإمكانات، معظمها في المؤسسات الأكاديمية. هناك الآن شركات تقدم حلول تخزين ونقل".

وتسارعت وتيرة تفشي فيروس كورونا في جنوب إفريقيا بسبب نوع جديد يُعتقد أنه أكثر عدوى من الأشكال السابقة وأكثر مقاومة نسبيا للقاحات الموجودة.

وحتى الآن، سجلت البلاد أكثر من 1،4 مليون إصابة وحوالى 45000 وفاة.

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