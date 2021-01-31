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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أحمد المسلماني: جامعة طنطا تخطو بثقة نحو العالمية والتميز

الأحد 31/يناير/2021 - 07:02 م
أحمد المسلماني
أحمد المسلماني
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أشاد الكاتب الصحفي أحمد المسلمانى، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، بجهود جامعة طنطا في تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي وضعتها لنفسها في المرحلة الراهنة بما يضمن تعزيز مكانتها عربيًا ودوليًا.

جاء ذلك على هامش مشاركته اليوم في مجلس جامعة طنطا الذي ترأسه الدكتور محمود زكي، بحضور محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، ونواب رئيس جامعة طنطا ‏الدكتور الرفاعي مبارك، والدكتور عماد عثمان، والدكتور كمال عكاشة، وعمداء الكليات، واللواء أسامة حامد مدير مكتب الرقابة الإدارية بالغربية، والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق عضو مجلس الجامعة، ‏والدكتور مصطفى فؤاد المستشار القانوني لرئيس الجامعة، والمستشار خيري عمارة ‏المستشار القانوني للجامعة، ومصطفي زمزم ‏رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية.

في السياق ذاته، ثمن المسلمانى الجهود التي بذلتها جامعة طنطا مؤخرًا بتوقيع أول شراكة علمية لها مع جامعة جيبوتي، بما يؤكد دور مصر الريادي والتزامها بشكل كبير في التعاون مع الأشقاء الأفارقة في تطوير العملية التعليمية، وبما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية.

وقال المسلماني: أفتخر بانتمائى لمحافظة الغربية واختياري عضوًا بمجلس جامعة طنطا الموقر، تلك الجامعة التي تعد واحدة من أقدم الجامعات المصرية والعربية، وتضم نخبة متميزة من الأساتذة في جميع التخصصات.

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