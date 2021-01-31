حملة لإزالة إشغالات الطريق وتسيير حركة المرور بمغاغة (صور)

قاد المهندس محمد سيد ليلة، رئيس مركز ومدينة مغاغة، شمال محافظة المنيا حملة لإخلاء طريق مصر أسوان الزراعي وشارع الجمهورية أحد أكبر شوارع المدينة من عربات الحنطور المنتشرة بكثرة، والتي تتسبب في إعاقة الحركة المقرورية وحركة سير المواطنين وتشوه المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.وأكد رئيس المركز أن أزمة انتشار عربات الحنطور مشكلة متجذرة بمغاغة، وتتسبب في إعاقة الحركة المرورية وخنق مساحات الحركة بشوارع المدينة ويتم وضع حلول مؤقتة لها ريثما تتضح صورة بديلة لها تنهي المشكلة من أساسها.أضاف رئيس المركز، أنه سيتم مراقبة وحصر كل هذه النوعية من النقل البطيء وجدولة وجودها بالطرق الرئيسية مع تقييد وجودها بمواقع محددة لا يمكن مخالفتها وستتم المراقبة عن كثب لوضع هذه الحناطير ومراقبة سائقيها وأماكن تجمعهم، وسيتم التصرف العاجل إزاء أي مخالفة تنتهك المحاذير الجديدة لها على أمل أن يتم منعها يوما ما هي وكل معوقات النقل البطيئة، واستبدالها بأخرى تسهل الحركة والمرور وتحافظ على النسق العام للمدينة.