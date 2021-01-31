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الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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مصر
رئيس الوزراء يحضر المباراة النهائية لبطولة العالم لكرة اليد
الأحد 31/يناير/2021 - 06:37 م
مدبولي
محمد إبراهيم
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أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حضور الأخير المباراة النهائية لبطولة العالم لكرة اليد للرجال التي ستقام اليوم.
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