رئيس الوزراء يحضر المباراة النهائية لبطولة العالم لكرة اليد

الأحد 31/يناير/2021 - 06:37 م

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حضور الأخير المباراة النهائية لبطولة العالم لكرة اليد للرجال التي ستقام اليوم.