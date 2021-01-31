مندوب ليبيا أمام مجلس الأمن: الانتخابات وحدها لن تحل الأزمة

طالب مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، مجلس الأمن، بإرسال إشارة واضحة للجميع بأن أولوية أي سلطة جديدة، هي الاستجابة لما توصل إليه ملتقى الحوار السياسي، وما رحب به الشعب الليبي والمجتمع الدولي من توافق، على تحديد يوم 24 ديسمبر (يوم عيد استقلال ليبيا)، موعدًا لإجراء الانتخابات العامة في البلاد ليختار الشعب قياداته وممثليه بكل حرية وينهي الأجسام السياسية المتراكمة والانقسام وأزمة الشرعيات، لتتوحد مؤسسات الدولة للانتقال إلى مرحلة السلام والاستقرار والإعمار.وقال السني، في كلمته خلال جلسة افتراضية أمام مجلس الأمن عُقدت يوم الخميس الماضي، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا: "نطالبكم بأن تلتزموا بما سمعناه اليوم من كلمات، وعلى رأسها أن الحل يجب أن يكون ملك الليبيين وبقيادة الليبيين، وإثبات ذلك بالاستجابة لما تقرر في الملتقى السياسي وإصدار قرار من هذا المجلس يثبت وقف إطلاق النار ويدعم المسار السياسي ويحاسب المعرقلين ويدعم اجراء الانتخابات في التاريخ المحدد لها، وإعطاء تفويض للأمم المتحدة بدعم كامل العملية الانتخابية لضمان الشفافية والنزاهة واحترام النتائج، وحرية مشاركة جميع الليبيين في الداخل والخارج، نازحين أو مهجرين، ومحاسبة جميع المعرقلين لهذا الاستحقاق الوطني".وأضاف: "أن إصدار هذا القرار سيكون إثباتًا من المجتمع الدولي لحسن النوايا، وربما تكفيرًا عن بعض أخطاء الماضي واستعادة قليل من الثقة ويجيب على تساؤل الليبيين: "هل بالفعل هناك جدية لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، رغم هذا الصراع والجدل لاستحداث سلطة جديدة؟، حيث لا يفصلنا عن التاريخ المحدد إلا أشهر معدودة".وتابع: "لذا نطلب أيضًا من المبعوث الخاص يان كوبيش، بوضع هذا المطلب الشعبي كأولوية أساسية عند استلام مهامه مطلع الشهر القادم، إذ أنه لم يعد هناك مزيد من الوقت لإضاعته، كما نطلب من البعثة الأممية في الملتقى القادم بجنيف، تصحيح الجدول الزمني لخارطة الطريق المتفق عليها سابقًا، لأنها تتحدث عن 18 شهر كفترة ولاية السلطة الجديدة، وهذا يخالف عدد الأشهر المتبقية لنهاية هذا العام، كما نطالب بتعهد المترشحين كتابيًا باجراء الانتخابات في التاريخ المقرر في 24 ديسمبر".وشدد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، على أن "الانتخابات وحدها لن تحل الأزمة الليبية، ولكن هي بداية وأفضل وسيلة لإرساء قواعد المسار الديمقراطي وإرجاع الشرعية للشعب حتى يمكن مواجهة هذه التحديات وغيرها، لذا ندعو اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقي الحوار السياسي، واللجنة الدستورية لمجلسي النواب والدولة، العمل معًا والتعجيل بالمهام المنوطة بهما لطرح خيارات القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية اللازمة للاتفاق عليها دون أي مماطلة".