«الغد»: أموال الشعب التركي أنفقها أردوغان على الإرهاب

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن تركيا مازالت تشهد سلسة من الأزمات الاقتصادية بسبب السياسات التي يسير عليها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والتضخم لأرقام غير مسبوقة فضلًا عن ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية الرئيسية، وغيرها من الضروريات للشعب التركي.وأكد موسى مصطفى أن أموال الشعب التركي أنفقها أردوغان على الإرهاب في سوريا وليبيا والعراق وتدخلاته السافرة في المنطقة، ما تسبب في تراجع وتدهور الأوضاع في تركيا وجعلها تشهد أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخها.