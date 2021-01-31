السقا يعود لتصوير «نسل الإغراب» خلال يومين

يعود النجم أحمد السقا مجددا لاستئناف تصوير مسلسل "نسل الأغراب" والذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم من بينهم النجم أمير كراره والفنانة مي عمر وملك أحمد زاهر وآخرون، ومن إخراج محمد سامي.ويستأنف السقا تصوير مشاهد المسلسل خلال اليومين المقبلين بعد فترة حزن وعزاء حماه مصفف الشعر الشهير الراحل محمد الصغير والد الإعلامية مها الصغير.وانتهى السقا خلال الأشهر القليلة الماضية من تصوير ما يقرب من 30 بالمائة من أحداث العمل الذي يعد أحد أضخم الانتاجات الدرامية في 2021 وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي وأشرف على الإنتاج حسام شوقي.