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الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

بعد اعتزالها الفن.. أبرز المعلومات عن ميمي جمال

الأحد 31/يناير/2021 - 06:17 م
ميمي جمال
ميمي جمال
سمر عبدالله
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جدل كبير أثير عقب أن فاجأت الفنانة ميمي جمال الجميع بإعلان خبر اعتزالها، من خلال مداخلة هاتفية في إحدى البرامج بعد مشوار طويل امتدت الى أكثر من 40 عامًا، حيث قالت: «أنا حسيت إنى عايزة أعوض الفترات اللى فاتت من حياتى اللى معشتهاش كويس».

وأضافت: «أنا دلوقتى بعيش حياة ماعشتهاش قبل كدا مع أولادى وأحفادى.. ومستريحة وربنا يبعد عنكم المرض وكورونا»، موجهة الشكر إلى كل من قام بالسؤال عنها من الجمهور.

وتابعت: «صعب خلاص أن أعود للفن مرة أخرى وهو اعتزال نهائي.. أنا مرتاحة نفسيًا كدا لأنى تعبت كتير وكدا كفاية».

وترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن ميمي جمال.

- ولدت عام 1941 لأب مصري وأم يونانية.
- بدأت مشوارها الفني وهي طفلة من خلال بعض الأدوار بعدد من الأفلام: بين الأطلال، أقوى من الحب، عدو المرأة، الخطايا، نهر الحب.
- عملت في مسرح الفنانين المتحدين، وفي القطاع الخاص، ومن أشهر أعمالها مسرحية "نمرة 2 يكسب".
- من أهم مسلسلاتها: عائلة الحاج متولي، الباطنية، ساكن قصادي، شارع عبد العزيز.
- تزوجت من الفنان حسن مصطفى في 26 يونيو 1966.
- أنجبا ابنتين هما نجلاء ونورا، واستمر زواجهما حتى وفاته عام 2015.

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