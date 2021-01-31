صلاة وكذب وأذى.. رمضان عبدالمعز يتصدر تريند جوجل

الصلاة والكذب

"الصلاة والأذى"

"أفضل دعوة"

"بيعة الرضوان"

"حسن الظن بالله"

تصريحات كثيرة عن الصلاة قادت الشيخ رمضان عبد المعز إلى أن يتصدر تريند جوجل بأكثر عمليات البحث على مواقع البحث، حيث أثارت تصريحاته جدلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي وتداولها رواد السوشيال ميديا فماذا قال؟قال الشيخ رمضان عبد المعز إن بعض الناس تصلي الصلوات الخمس، وتخرج من المسجد بعد الصلاة لتكذب، والبعض يقوم بفعل غريب وهو في المسجد حيث يفتح فيسبوك ويعمل مشاركة لشئ غلط.تساءل رمضان عبد المعز، قائلًا: "تصلي وتشتم أين الصلاة؟"، مضيفًا خلال لقائه على "دي إم سي": "كيف تصلي وتؤذي الناس وتقول سبحان ربي الأعلى وتتعالى على الناس، لافتًا إلى أن حال عدم الراحة نلجأ إلى الصلاة مصدر الراحة".وعن أفضل دعوة يدعو بها المسلم لأخيه المسلم، قال هى: "ربنا يرضى عنك"، موضحًا أن الله إذا رضى على عبد يسر له أمر دنياه وأمر أخراه، فالله تعالى يقول: "لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ".أشار الشيخ رمضان عبدالمعز إلى أن الصحابة بايعوا النبي في بيعة الرضوان، وسميت بذلك لكثرة الرضا فيها لأن الله رضى عنهم في هذه البيعة، وكان وقت هذه البيعة وقت حزن للصحابة بسبب منعهم من دخول مكة.أكد رمضان عبدالمعز أننا علينا أن نحسن الظن بالله، فإن العطايا على متن البلايا، والعسر يأتي معه على الأقل يسرين، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب، مؤكدًا أنه لا بد من وقوع الكرب حتى نرزق بالفرج.