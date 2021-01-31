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تقارير ومتابعات

صلاة وكذب وأذى.. رمضان عبدالمعز يتصدر تريند جوجل

الأحد 31/يناير/2021 - 11:51 م
رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز
سمر عبدالله
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تصريحات كثيرة عن الصلاة قادت الشيخ رمضان عبد المعز إلى أن يتصدر تريند جوجل بأكثر عمليات البحث على مواقع البحث، حيث أثارت تصريحاته جدلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي وتداولها رواد السوشيال ميديا فماذا قال؟

الصلاة والكذب
قال الشيخ رمضان عبد المعز إن بعض الناس تصلي الصلوات الخمس، وتخرج من المسجد بعد الصلاة لتكذب، والبعض يقوم بفعل غريب وهو في المسجد حيث يفتح فيسبوك ويعمل مشاركة لشئ غلط.

"الصلاة والأذى"
تساءل رمضان عبد المعز، قائلًا: "تصلي وتشتم أين الصلاة؟"، مضيفًا خلال لقائه على "دي إم سي": "كيف تصلي وتؤذي الناس وتقول سبحان ربي الأعلى وتتعالى على الناس، لافتًا إلى أن حال عدم الراحة نلجأ إلى الصلاة مصدر الراحة".

"أفضل دعوة"
وعن أفضل دعوة يدعو بها المسلم لأخيه المسلم، قال هى: "ربنا يرضى عنك"، موضحًا أن الله إذا رضى على عبد يسر له أمر دنياه وأمر أخراه، فالله تعالى يقول: "لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ".

"بيعة الرضوان"
أشار الشيخ رمضان عبدالمعز إلى أن الصحابة بايعوا النبي في بيعة الرضوان، وسميت بذلك لكثرة الرضا فيها لأن الله رضى عنهم في هذه البيعة، وكان وقت هذه البيعة وقت حزن للصحابة بسبب منعهم من دخول مكة.

"حسن الظن بالله"
أكد رمضان عبدالمعز أننا علينا أن نحسن الظن بالله، فإن العطايا على متن البلايا، والعسر يأتي معه على الأقل يسرين، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب، مؤكدًا أنه لا بد من وقوع الكرب حتى نرزق بالفرج.

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