لماذا تصدر ماجد الكدواني تريند جوجل؟

تصريحات جريئة أطلقها الفنان ماجد الكدواني في لقاء أمس السبت حين استضافه الفنان أمير كرارة، في برنامج "سهرانين"، ما جعله يتصدر تريند جوجل.وترصد "الدستور" أبرز تصريحات ماجد الكدواني خلال لقائه أمس.تحدث الفنان ماجد الكدواني عن تفاصيل مكالمة خاصة جمعته بالنجم عادل إمام حدثت في 2004 بعد طرح فيلم "جاى في السريع".وقال ماجد الكدواني: "كنت قاعد في البيت مكتئب جدا ولقيت التليفون بيرن رقم غريب بس مميز رديت، لقيت حد بيقولي أنا عادل إمام، قال: "بص يا ماجد مثل وبس وسيب السوق هو اللى يحدد قيمتك واوعى تزعل من فشل إيرادات فيلم أنا عرضت قبل كدا فى صالة فاضية".