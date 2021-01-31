رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

النواب يستمعون للطلاب المصريين بالخارج قبل إطلاق الاستراتيجية الخاصة بهم

الأحد 31/يناير/2021 - 06:15 م
النواب يستمعون للطلاب
النواب يستمعون للطلاب المصريين بالخارج
وفاء علي
طباعة
استمع عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ ووزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم لآراء عدد من الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، وذلك قبل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج، والتي قامت بإعدادها وزارة الهجرة.

وأكد النواب أن الدولة المصرية تسعى للاستفادة من خبراتهم خلال المرحلة المقبلة، مشيدون بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج.

وتطلق وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج بعد قليل، والتي تطلقها الوزارة والخطة تم إعدادها بالتعاون مع الخبيرة الإعلامية نهى النحاس، وذلك في إطار الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.

وتتضمن استراتيجية الوزارة تخصيص برامج متخصصة لكل فئة من فئات المصريين بالخارج، تناول العرض خطة تعميق طرق التواصل مع شباب مصر الدارسين بالخارج، ليقدم لشبابنا وجبة متكاملة من المعلومات والثقافة المصرية، وما يمثل تاريخنا وحضارتنا وثقافاتنا.

موضوعات متعلقة

«عقد تاريخي».. وزير النقل يكشف تفاصيل تنفيذ القطار الكهربائي السريع

محمد الباز يرد على الساخرين من تطوير نافورة النيل

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

الصور

image description

الباز رئيسًا لشعبة مخابز دمياط

image description

رئيس مياه القناة يتفقد مشكلات الصرف الصحي بأرض المزادات (صور)

image description

معهد الأورام بأسيوط: استقبال 68 ألف مريض خلال 2020

image description

«الطيبي» يترأس حملة على المحلات والمطاعم بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع ضمن مشروعات «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

السفارة الصينية بالقاهرة تنفي ربط فيروس «نيباه» بالصين

«تحيا مصر» يوقع 3 بروتوكولات لتوفير لقاح كورونا لغير القادرين

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

وفاة مؤسس فرقة «ذا أنيمالز» البريطاني هيلتون فالنتاين

وفاة مؤسس مهرجان «إتونان فوياجور» الأدبي الفرنسي الكاتب ميشال لوبريس

طليقة جيف بيزوس تدخل عالم التبرعات من الباب العريض بأموال «أمازون»

موقع حجز تذاكر طيران السعودية إلكترونيا

أيام زمان

لماذا حاول رشدي أباظة الانتحار أكثر من مرة؟

رفض إخراج فيلم عن ناصر.. اعترافات شاهين عن علاقته بالرؤساء العرب

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

حكاية أغرب رسائل الفنانة ماجدة الصباحي

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
المزيد

الثقافة

العدد 73 من مجلة الجديد اللندنية يحتفي بالمترجم دينس جونسون

بعد الانتهاء من القاهرة التاريخية.. إلى أين وصل مشروع «حكاية شارع»؟

انطلاق «أمير الشعراء» بمشاركة 15 دولة عربية وأجنبية.. الثلاثاء

«ليمون مر».. جديد سمير الفيل عن «غراب للنشر»