النواب يستمعون للطلاب المصريين بالخارج قبل إطلاق الاستراتيجية الخاصة بهم

استمع عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ ووزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم لآراء عدد من الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، وذلك قبل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج، والتي قامت بإعدادها وزارة الهجرة.وأكد النواب أن الدولة المصرية تسعى للاستفادة من خبراتهم خلال المرحلة المقبلة، مشيدون بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج.وتطلق وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج بعد قليل، والتي تطلقها الوزارة والخطة تم إعدادها بالتعاون مع الخبيرة الإعلامية نهى النحاس، وذلك في إطار الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.وتتضمن استراتيجية الوزارة تخصيص برامج متخصصة لكل فئة من فئات المصريين بالخارج، تناول العرض خطة تعميق طرق التواصل مع شباب مصر الدارسين بالخارج، ليقدم لشبابنا وجبة متكاملة من المعلومات والثقافة المصرية، وما يمثل تاريخنا وحضارتنا وثقافاتنا.