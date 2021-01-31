اشتعل مرتين.. القصة الكاملة لحريق مخزن أحذية بفيصل

قررت الإدارة العامة للمرور، إغلاق الطريق الدائري، بسبب حريق مخزن فيصل، بعد أن انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتبين أنه نشب في مخزن أحذية في الدور الأول بعقار سكني مكون من 14 طابقا، واستمر الحريق قرابة 24 ساعة، الأمر الذي أثار الفزع في نفوس أهالي فيصل.كان الحريق قد اندلع أمس داخل مخزن أحذية في شارع المطبعة بمنطقة فيصل، حيث إن المخزن مكون من ٣ طوابق، ما جعل الإدارة العامة للحماية المدنية تدفع بـ١٢ سيارة إطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق.وعقب اشتعال الحريق بساعتين، اشتعلت النيران مجددا بشكل أكبر، ووفقا لشهادات أهالي فيصل فإن هناك مواد سريعة الاشتعال أعاقت إطفاء الحريق وساعدت في زيادة الاشتعال.وتبين من التحريات الأولية أن ماس كهربائي في الطابق الأرضي تسبب في اشتعال الحريق على مساحة ألف متر داخل مخزن أحذية وامتد للطابقين الأول والثاني.وصباح اليوم، تجدد اشتعال الحريق بفيصل وتواجدت سيارات الإطفاء الأمر الذي أدى إلى ظهور كثافات مرورية بالطريق الدائري، كما أخلى رجال المباحث بفيصل عقار بجانب الحريق خوفا من وجود أي إصابات كما تم فصل الكهرباء والغاز الطبيعي عن موقع الحريق بأكمله في محاولة للسيطرة على الحريق.