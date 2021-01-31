بعد واقعة طبيبة الغربية.. حكايات خاصة عن الابتزاز الزوجي

في إحدى ليالي شتاء 2020، صدعّ هاتف «هدى.م» عشرينية، بأزيز متكرر ينبأ عن رسائل عديدة وصلتها في ذات التوقيت على تطبيق واتساب، استغربت من اندفاع الرسائل دفعة واحدة، وحين تفحصت الهاتف وجدت عدد ضخم من أصدقائها يرسلون لها صورها الخاصة المنشورة في إحدى مجموعات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».تقول «هدى»: «كانت الصور تخصني أنا وزوجي الذي أصبح طليقي في أوضاع خاصة بينا، وأنا ارتدي ملابس النوم في المنزل وغرفتنا، ألجمتني الصدمة، حتى وجدت اتصال هاتفي من طليقي يخبرني أنه من نشر تلك الصور كي اتنازل عن حقوقي كافة نظير الطلاق».«هدى» ليست حالة فريدة لكنها متكررة إذ تعاني سيدات كثيرات من الابتزاز الزوجي، ويستغل فيها الزوج صوره الخاصة مع زوجته في منزلهما من أجل تهديدها وابتزازها سواء للتنازل عن حقوقها أو العيش معه بالإجبار.خلال اليومين الماضيين، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمصطلح «عنتيلة الغربية» بعدما انتشر خبر عن اتهام زوج لزوجته بإيجاد «فلاشة» بها مقاطع فيديو فاضحة لزوجته الطبيبة البيطرية بالمحلة، حتى هاجت التعليقات على الزوجة.لكن تحقيقات النيابة العامة كشفت النقاب عن حقيقة تلك الواقعة، بأن الزوج اتهمها بغرض ابتزازها والتشهير بها بهدف إجبارها على التنازل عن حقوقها الشرعية، وتبين إدعائه الكاذب.ومن خلال تحريات المباحث وتحقيقات النيابة العامة تبين كيدية البلاغ، ولا أساس له من الصحة كون التحريات لم تتوصل لوجود علاقات مشبوهة تخص الزوجة بينما تبين حسن علاقاتها الاجتماعية بأسرتها قبل مغادرتها المحلة والعيش برفقة زوجها قبل 3 سنوات من إتمام زفافها.نفس الحال مع «هدى» التي لجأت إلى تحرير محضر ضد زوجها تتهمه فيه بالابتزاز واستغلال صورها وعلاقتها به: «القضية لم تفضي إلى شيء، فلا يوجد دليل عليه أنه نشر تلك الصور لذلك تنازلت عن حقوقي من أجل الطلاق»، تقولها بآسى.استحالة الحياة بين «مريم.ع» وزوجها، إحدى ضحايا الابتزاز الزوجي، بعدما تركت المنزل منذ أكثر من عام، وقبعت عند والدتها برفقة ابنتها الصغيرة، حتى وجدت أنه لابد من الطلاق، كي تضع نهاية للماضي وتبدأ حياة جديدة، لكن لم تكن تعلم أن تلك النهاية ستمتد وتطاردها بطريقة تهدد حياتها هي وصغيرتها الوحيدة.لم يرض الزوج بالطلاق كما رغبت مريم، فلجأت الأخيرة إلى رفع قضية خلع ضده لازالت مستمرة في التداول حتى الآن، تقول: «كان يعاملني أسوء معاملة ويقوم بالاعتداء عليّ وضربني حتى أصبت بكسر في أنفي وفخذي الأيمن، وظل طوال العام الأخير لا ينفق على ابنته».انتظرت مريم حكم القضاء علّه يكون الخلاص مما هي فيه ويحكم لها بالخلع، إلا إنها تفاجئت في يوم وهو يرسل لها صور خاصة بينهم في المنزل وأوضاع جنسية وهي ترتدي ملابس النوم كزوجة تجلس في منزلها مع زوجها ويهددها بنشر تلك الصور مقابل التنازل على القضية.ظنت مريم أنه مجرد تهديد لكن بعد مرور الوقت نفذ التهديد: «أرسل صوري وأنا لازلت زوجته وعلى ذمته إلى عدد من أصدقائي وفي مجموعات على صفحات فيس بوك وأنا ارتدي قميص نوم، فقمت بإبلاغ إدارة الفيس بوك عن حسابه الشخص وتم غلقه».عاد الكرّة مرة آخرى من حساب آخر، وفوجئت مريم بسيل رهيب من الرسائل على بريدها الإلكتروني من أصدقاء وغرباء رجال ونساء يرسلون لها (إسكرين شوت) من صورها التي باتت على صفحات السوشيال ميديا والمجموعات الغريبة وفي إيدي الكثير من دوائرهم المقربة سواء الأصدقاء أو المعارف المشتركة، فلم تدرى ماذا تفعل سوى إنها حررت له محضر 11367 إداري القاهرة.تضيف مريم: «تم التشهير بيّ على يد زوجي برغم من إنني عرضه وشرفه، لكنني استخدمت تلك الصور كلها في قضية الخلع حتى تعلم المحكمة أن زوجي ليس رجل صالح وتستحيل معاشرته، ولا أعلم كيف سأواجه مجتمع أصدقائي ومعارفي بعد تلك الصور، وكيف لأبنتي العيش بعد تلك الفضيحة التي سببها لها والدها لأمها».وفي يونيو 2020 الماضي، أثارت قضية المصرية هدير محمد، التي رفعتها أمام محكمة الأسرة ضجة كبيرة، حيث وجهت الاتهام إلى زوجها بأنه فضحها من خلال نشر صور خاصة لها بملابس المنزل، وأخرى على فراش الزوجية، لمجرد أنها طلبت منه الانفصال في هدوء بعيدا عن إثارة المشكلات.وفوجئت الزوجة، التي ذهبت إلى منزل عائلتها في انتظار انتهاء إجراءات الطلاق، بأن صورها منتشرة على أكثر من 60 صفحة على منصات التواصل الاجتماعي، وفي نفس الوقت وصلتها نسخة على هاتفها الشخصي، ووقتها أعلن المجلس القومي للمرأة أن هناك 2600 قضية ابتزاز نساء من قِبل أزواجهن.