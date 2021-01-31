جماعة موالية لوزير الداخلية التركي تستغل الصلاة لتهديد الطلاب بالقتل

هددت حركة «البيكا» الوطنية، الموالية لوزير الداخلية التركي سليمان صويلو، طلاب جامعة البوسفور، المحتجين ضد تعيين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصيًا عليهم.وقال رئيس الحركة، مراد شاهين، اليوم الأحد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لطلاب الجامعة الذين اتهموا بتحريض الجمهور على الكراهية والعداء: «عشاق لحم الخنزير يصفون حاكم بلادنا بالكذب، نحن نتوضأ دائمًا، نسأل الله العظيم أن ننال الشهادة في أسرع وقت ممكن»، وفقا لموقع تركيا الآن.وشهدت جامعة بوغازيتشي «البسفور» بمدينة إسطنبول، واقعة مثيرة للجدل خلال الأيام الماضية بعد تطاول عدد من طلاب الجامعة على الكعبة المشرفة باستخدام رسوم ورموز المثليين ضمن فعالية بنادي الفنون بالجامعة، بعد سلسلة من الأحداث الصاخبة التي تلت تعيين الرئيس التركي أحد أعضاء حزب العدالة والتنمية رئيسًا للجامعة، ما تسبب في اندلاع المظاهرات الاحتجاجية التي اعتقل على إثرها العديد منهم.وأعلنت محافظة إسطنبول، في بيانها، ضبط صورة معلقة في الحرم الجنوبي للجامعة، عليها الكعبة وفوقها رمز مخلوق أسطوري يسمى «شاهماران»، كما تضم الصورة، وفق بيان المحافظة، راية «مجتمع الميم»، وهو اصطلاح يشير إلى مثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين.