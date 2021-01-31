رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد عز: سعدت بالعمل في «ورد».. ولا أقدم أدوار الشر فقط

الأحد 31/يناير/2021 - 06:40 م
محمد عز
محمد عز
حسين الجندي
طباعة
عبر الفنان محمد عز عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "ورد"؛ والذي تقوم ببطولته النجمة حنان مطاوع ويعرض في السباق الرمضاني المقبل ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين.

وقال عز في تصريحات لـ"الدستور": "سعدت جدا بعرض مسلسل ورد والوقوف مع نجوم كبار"، مشيرا إلى أنه عمل مع حنان مطاوع من قبل من خلال مسلسل لمس أكتاف مع الفنان ياسر جلال؛ مؤكدا أن دوره في العمل مختلفة تماما.

وأوضح عز في تصريحاته، أنه يقدم أدوار مختلفة، ليس أدوار الشر فقط كما يقال؛ مشيرا إلى أن آخر أدواره في مسلسل الأخ الكبير مع النجم محمد رجب كانت شخصية طيبة جدا وكان صاحب جدع مع صاحبه.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

فتح معبر رفح مع غزة 4 أيام.. والسفارة الفلسطينية تشكر مصر

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

السفارة الصينية بالقاهرة تنفي ربط فيروس «نيباه» بالصين

الصور

image description

الباز رئيسًا لشعبة مخابز دمياط

image description

رئيس مياه القناة يتفقد مشكلات الصرف الصحي بأرض المزادات (صور)

image description

معهد الأورام بأسيوط: استقبال 68 ألف مريض خلال 2020

image description

«الطيبي» يترأس حملة على المحلات والمطاعم بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع ضمن مشروعات «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

السفارة الصينية بالقاهرة تنفي ربط فيروس «نيباه» بالصين

«تحيا مصر» يوقع 3 بروتوكولات لتوفير لقاح كورونا لغير القادرين

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

وفاة مؤسس فرقة «ذا أنيمالز» البريطاني هيلتون فالنتاين

وفاة مؤسس مهرجان «إتونان فوياجور» الأدبي الفرنسي الكاتب ميشال لوبريس

طليقة جيف بيزوس تدخل عالم التبرعات من الباب العريض بأموال «أمازون»

موقع حجز تذاكر طيران السعودية إلكترونيا

أيام زمان

لماذا حاول رشدي أباظة الانتحار أكثر من مرة؟

رفض إخراج فيلم عن ناصر.. اعترافات شاهين عن علاقته بالرؤساء العرب

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

حكاية أغرب رسائل الفنانة ماجدة الصباحي

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
المزيد

الثقافة

العدد 73 من مجلة الجديد اللندنية يحتفي بالمترجم دينس جونسون

بعد الانتهاء من القاهرة التاريخية.. إلى أين وصل مشروع «حكاية شارع»؟

انطلاق «أمير الشعراء» بمشاركة 15 دولة عربية وأجنبية.. الثلاثاء

«ليمون مر».. جديد سمير الفيل عن «غراب للنشر»