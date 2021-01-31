محمد عز: سعدت بالعمل في «ورد».. ولا أقدم أدوار الشر فقط

عبر الفنان محمد عز عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "ورد"؛ والذي تقوم ببطولته النجمة حنان مطاوع ويعرض في السباق الرمضاني المقبل ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين.وقال عز في تصريحات لـ"الدستور": "سعدت جدا بعرض مسلسل ورد والوقوف مع نجوم كبار"، مشيرا إلى أنه عمل مع حنان مطاوع من قبل من خلال مسلسل لمس أكتاف مع الفنان ياسر جلال؛ مؤكدا أن دوره في العمل مختلفة تماما.وأوضح عز في تصريحاته، أنه يقدم أدوار مختلفة، ليس أدوار الشر فقط كما يقال؛ مشيرا إلى أن آخر أدواره في مسلسل الأخ الكبير مع النجم محمد رجب كانت شخصية طيبة جدا وكان صاحب جدع مع صاحبه.