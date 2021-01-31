رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الحياكة وتصفيف الشعر».. منح لشابات الكاثوليك المتميزات (صور)

الأحد 31/يناير/2021 - 06:09 م
منح لشابات الكاثوليك
منح لشابات الكاثوليك المتميزات
جرجس صفوت
طباعة
نشر الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، مجموعة من صور مكتب العمل الإيبارشي بالمنيا أثناء إعطاء الشابات المتميزات منح لتأسيس مشروعات صغيرة بقرية الحواصلية.

وقال الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن مكتب العمل الإيبارشي بالمنيا، دعم من خلال مشروع حقوق الشابات في العمل وتعزيز دورهم في المجتمع المحلي، بتسليم المتميزات في التدريبات المهنية بقرية الحواصلية، منح لتأسيس مشروعات صغيرة، حيث تحوي تلك المنح على أربع منح لحرفة الحياكة، وأربع منح للمخبوزات والحلوى، وأربع منح لتصفيف الشعر.
«الحياكة وتصفيف الشعر».. منح لشابات الكاثوليك المتميزات (صور)
«الحياكة وتصفيف الشعر».. منح لشابات الكاثوليك المتميزات (صور)
«الحياكة وتصفيف الشعر».. منح لشابات الكاثوليك المتميزات (صور)
«الحياكة وتصفيف الشعر».. منح لشابات الكاثوليك المتميزات (صور)
«الحياكة وتصفيف الشعر».. منح لشابات الكاثوليك المتميزات (صور)
«الحياكة وتصفيف الشعر».. منح لشابات الكاثوليك المتميزات (صور)
«الحياكة وتصفيف الشعر».. منح لشابات الكاثوليك المتميزات (صور)
«الحياكة وتصفيف الشعر».. منح لشابات الكاثوليك المتميزات (صور)
«الحياكة وتصفيف الشعر».. منح لشابات الكاثوليك المتميزات (صور)
«الحياكة وتصفيف الشعر».. منح لشابات الكاثوليك المتميزات (صور)

موضوعات متعلقة

وفاة عروس قبل ساعات من زفافها فى بنى سويف

موعد عرض الحلقة السادسة من مسلسل في بيتنا روبوت

«الوزراء» يستجيب لمبادرة «الباز» لتوثيق أوضاع القرى قبل تطويرها

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

الصور

image description

الباز رئيسًا لشعبة مخابز دمياط

image description

رئيس مياه القناة يتفقد مشكلات الصرف الصحي بأرض المزادات (صور)

image description

معهد الأورام بأسيوط: استقبال 68 ألف مريض خلال 2020

image description

«الطيبي» يترأس حملة على المحلات والمطاعم بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع ضمن مشروعات «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

«الوزراء» يستجيب لمبادرة «الباز» لتوثيق أوضاع القرى قبل تطويرها

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

السفارة الصينية بالقاهرة تنفي ربط فيروس «نيباه» بالصين

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

وفاة مؤسس فرقة «ذا أنيمالز» البريطاني هيلتون فالنتاين

وفاة مؤسس مهرجان «إتونان فوياجور» الأدبي الفرنسي الكاتب ميشال لوبريس

طليقة جيف بيزوس تدخل عالم التبرعات من الباب العريض بأموال «أمازون»

موقع حجز تذاكر طيران السعودية إلكترونيا

أيام زمان

لماذا حاول رشدي أباظة الانتحار أكثر من مرة؟

رفض إخراج فيلم عن ناصر.. اعترافات شاهين عن علاقته بالرؤساء العرب

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

حكاية أغرب رسائل الفنانة ماجدة الصباحي

مقالات الرأي
د. منى حلمى
تجاهل الكاتبات والشاعرات
عمرو خالد
الذكر طريقك لتغيير حياتك للأفضل
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
المزيد

الثقافة

«ربما».. رواية جديدة للكاتب محمد توفيق

العدد 73 من مجلة الجديد اللندنية يحتفي بالمترجم دينس جونسون

بعد الانتهاء من القاهرة التاريخية.. إلى أين وصل مشروع «حكاية شارع»؟

انطلاق «أمير الشعراء» بمشاركة 15 دولة عربية وأجنبية.. الثلاثاء