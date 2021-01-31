«الحياكة وتصفيف الشعر».. منح لشابات الكاثوليك المتميزات (صور)

نشر الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، مجموعة من صور مكتب العمل الإيبارشي بالمنيا أثناء إعطاء الشابات المتميزات منح لتأسيس مشروعات صغيرة بقرية الحواصلية.وقال الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن مكتب العمل الإيبارشي بالمنيا، دعم من خلال مشروع حقوق الشابات في العمل وتعزيز دورهم في المجتمع المحلي، بتسليم المتميزات في التدريبات المهنية بقرية الحواصلية، منح لتأسيس مشروعات صغيرة، حيث تحوي تلك المنح على أربع منح لحرفة الحياكة، وأربع منح للمخبوزات والحلوى، وأربع منح لتصفيف الشعر.