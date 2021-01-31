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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

رفع 30 طن مخلفات وإزالة حالة تعد بـ«تلة المنيا» (صور)

الأحد 31/يناير/2021 - 06:42 م
رفع 30 طن مخلفات
رفع 30 طن مخلفات
المنيا ـ على حسين
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أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية، كما قامت برفع 30 طن مخلفات وقمامة بقرية تلة.

وقال العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا إن الوحدة المحلية لقرية تلة قامت بإزالة حالة تعد على أرض زراعية بالبناء المخالف خارج الحيز العمراني على مساحة 30 مترا، وتم ردم الحفر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف رئيس المركز، أن قسم البيئة بالوحدة المحلية للقرية نظم حملة نظافة بشوارع القرية وطريق المحيط وقرية بهدال ومدخلها الغربي وقرية صفط الشرقية ومنطقة شق الشيخ أسفرت عن رفع 30 طن قمامة ومخلفات وتراكمات.

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