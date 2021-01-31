النيابة تستمع لشهود العيان في مقتل مسنة بالمعادى

استمعت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الأحد، لشهود العيان في واقعة مقتل سيدة مسنة في منطقة المعادي.وقال أحد شهود العيان إن المجني عليها سيدة مسنة تعيش بمقردها منذ فترة عقب تزويج أولادها وتعمل في مجال بيع الأعلاف وطيبة وسمعتها حسنة، مشيرا إلى أنه يوم الواقعة عثروا على جثتها مخنوقة وبها آثار زرقان في منطقة الرقبة.كانت النيابة قررت تشريح الجثة وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من التقرير، وتسليم الجثة لذويها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.بدأت الواقعة بتلقى المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادى بلاغا من الأهالى بوجود جثة لمقتولة داخل شقتها وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن.وتبين أن الجثة لسيدة تدعى انشراح ح، 82 سنة، وتعمل بائعة وبعمل التحريات تبين أن المجنى عليها قتلت بهدف السرقة وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطل يدعى كريم ص، 22 سنة لسرقتها.وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وجارى مناقشتة لمعرفة أسباب الحادث.‎وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.