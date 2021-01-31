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الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

برلماني تونسي يحذر من لجوء «الإرهابية» للعبة تعديل الدستور

الأحد 31/يناير/2021 - 06:33 م
المبروك كرشيد النائب
المبروك كرشيد النائب في البرلمان التونسي
محمد عمر
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قال المبروك كرشيد النائب في البرلمان التونسي، اليوم الأحد، إن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية، رئيس البرلمان، اعترف أخيرا بأن دستوره لسنة 2014 فاشل ويختار مرة أخرى الحل الأسوء بالدعوة إلى نظام برلماني.

وأضاف كرشيد في بيان عبر حسابه على موقع فيسبوك أن الغنوشي اعترف أن دستور 2014 لم يعد أفضل دستور أخرج للناس كما كان يدعي هو وحزبه سابقا، وأقر بأن النظام السياسي الذي اختاره لتونس هو وحلفاؤه لا يصلح للحكم ويجب تغييره.

وأشار النائب التونسي إلى أنه في طرح الحل قال الغنوشي إنه يجب الاتجاه إلى نظام برلماني صريح "ليس معدلا"، أهم ما يميزه احتكار السلطة التنفيذية بالكامل من الجهاز التشريعي، بانتخاب رئيس الجمهورية، ذو الدور الشرفي من البرلمان، واختيار رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية وحلفائها طبق ما تقتضيه أصول الحكم البرلماني الأكثر شيوعا فى العالم.

وتابع: "إصرار الغنوشي على النظام البرلماني ليس له ما يبرره سياسيا إلا مزيد السيطرة على الحكم والتمكن من الدولة"، مطالبا بعدم القبول بهذا العرض السياسي الهزيل والاكتفاء منه بالاقرار الصريح بكون دستور 2014 هو دستور فاشل.

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