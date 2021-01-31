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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أم وزوجها يعتديان على طفل ويصيبانه بـ«الشلل» ببورسعيد

الأحد 31/يناير/2021 - 05:58 م
أم وزوجها يعتديان
أم وزوجها يعتديان على طفل
بورسعيد:شيماء رشاد
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تلقت لجنة حماية الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة بمحافظة بورسعيد، الأحد، بلاغًا يفيد استقبال مستشفى السلام بالمحافظة لطفل يبلغ من العمر 5 سنوات مصاب بإصابات خطيرة تؤكد وجود شبهة جنائية.

وقالت ناهد عبد الرازق، ممثل الدفاع الاجتماعي بلجان الحماية، تبين من الواقعة أن زوج أم والد الطفل "ر.أ.م" شارك الأم ضرب الصغير، ما أدى إلى إصابته بكسر في الفقرات العنقية، الأمر الذي أدى لشلل في الأطراف.

وتجرد زوج الأم "أ.ف.أ" من كل معاني الإنسانية وقام بمشاركة الأم بضرب الطفل وإحداث شلل له، ولم يمنع ضعف الطفل وصغر سنه زوج الأم والأم من ضربه حتي الإصابة بالشلل.

قالت ناهد إن الطفل يعاني من ثقب في القلب وضعيف البنيان، لافتة إلى أن الطفل يخضع للعلاج بقسم العناية المركزة بمستشفى السلام ببورسعيد، مؤكدة أنه تم إبلاغ نيابة الشرق وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 335 لسنه2021.

وكشفت ممثل لجنة الحماية أنه تم القبض على الأم وزوجها لحين تقديمهما للمحاكمة العاجلة، وعمل الإجراءات القانونية اللازمة لرفع الخطر عن الطفل.

وأكدت ممثل الدفاع الاجتماعي بلجان الحماية أن لجنة حماية الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة ستعمل علي حماية الطفل من المخاطر، وستكوّن صاحبة الرأي مع النيابة العامة في الحياة الأفضل للطفل.

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