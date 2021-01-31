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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

ليبيا تطالب مجلس الأمن بإصدار قرار يثبت وقف إطلاق النار

الأحد 31/يناير/2021 - 06:12 م
ليبيا
ليبيا
نيفين أشرف
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طالب مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، بإصدار قرار من مجلس الأمن يثبت وقف إطلاق النار في ليبيا ويدعم المسار السياسي في البلاد.

ووفقًا لكلمته في جلسة افتراضية أمام مجلس الأمن عُقدت الخميس الماضي، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، فإن القرار الذي يطالب به مندوب ليبيا يجب أن يدعم إجراء الانتخابات في التاريخ المحدد لها، وإعطاء تفويض الأمم المتحدة بدعم كامل العملية الانتخابية، لضمان الشفافية والنزاهة واحترام النتائج، وحرية مشاركة جميع الليبيين في الداخل والخارج.

وفي نص كلمته، قال السني، إن المشكلة الحقيقية هي استمرار التدخلات الدولية السلبية وانقسام هذا المجلس، والتعامل مع ليبيا كساحة لتصفية الحسابات بالوكالة، مضيفًا: "رغم كل ذلك فإننا نتابع التطورات الأخيرة في الحوارات المختلفة بإيجابية، والتي في نهايِة الأمر ستظل الطريق الوحيد لإيجاد حلول سلمية للأزمة الليبية بعيدًا عن الاقتتال وصوت المدافع".

وأضاف: "في هذا الصدد، نرحب بتغير مواقف عدة دول في الآونة الأخيرة، وإظهارها حسن النية ومد يدها لجميع الليبيين بعيدًا عن تأجيج الصراع أو دعمه، كما نود أن نشكر الدول الصديقة والشقيقة التي قدمت عدة مبادرات للم شمل الليبيين، وبالأخص دول الجوار تونس والجزائر ومصر، ومن قبِلهما المغرب الشقيق، والتي كانت حاضنة للاتفاق السياسي الليبي وما زالت تستضيف العديد من اللقاءات المختلفة".

وأكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، أن "هذه الجهود تطابقت مع رؤيتنا على أن الخيار السلمي هو الطريق الوحيد نحو حل الأزمة وبناء الدولة الديمقراطية المدنية التي يتطلع إليها الليبيون، ومن هذا المنطلق، وإدراكًا لهذه الغاية، رحبنا بأعمال اللجنة العسكرية المشتركة من أجل الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، إلا أن ضمان تنفيذ بنود اتفاق هذه اللجنة، يعتمد بالدرجة الأولى على تعزيز وبناء الثقة وإظهار حسن النوايا التي فُقدت بسبب الأحداث التي شهدتها طرابلس وضواحيها رغم كل الضمانات والوعود الدولية".

وأشار السني، إلى أن طلب خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمجموعات المسلحة بجميع أنواعها والخارجين عن شرعية الدولة، هو مطلب سيادي ووطني لا غبار عليه، ويجب أن يكون متلازمًا مع نزع أسلحتهم، حتى لا يتحولوا إلى مصدر جديد للتهديد في أي مكان آخر وبالأخص في دول الجوار وودول الساحل الإفريقي.

وتابع: "إننا اليوم نسعى لمرحلة جديدة مهمة وحاسمة تتطلب من مجلس الأمن استثمارها على نحو يدعم بقوة اتفاق وقف إطلاق النار، بحيث يكون مستداما وقائما على أسس متينة، لا أن يستمر الاستفزاز بإنشاء التحصينات والخنادق وزراعة الألغام، وكما نقول "لا يُلدغ المؤمن من جحر مرتين".

وجدد السني، التأكيد على دعمه لملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس وغيره من الحوارات، لافتًا إلى أنه رغم وجود تحفظات من البعض، إلا أن الأهم أن يعلو صوت الحوار على صوت المدافع، مضيفًا: "من الضروري أن تكون جميع هذه الحوارات متكاملة وغير متضاربة أو تنافسية، وضمان العمل على إيجاد حلول سياسية توافقية شاملة وقابلة للتطبيق، وألا تكون مبنية على مبدأ المغالبة أو الإقصاء وسوء التمثيل، وأن يتم تفادي تكرار نفس أخطاء الماضي".

وأوضح مندوب ليبيا في كلمته أمام مجلس الأمن، أن الجميع يعلم أن الأزمة الليبية ليست مرتبطة بتغيير وتدوير الأشخاص، مشيرًا إلى أن ليبيا أكبر من أن تُختزل في آليات اختيار للمناصب ونسب للتصويت ولقاءات افتراضية.

ونوه السني، بأن جميع المسارات التي نشاهدها منذ سنوات ورغم أهميِتها، يمكن أن نعتبرها حوارات هشة، لأن ما نفتقده كان ولازال أهم حوار، وهو حوار المصالحة الوطنية والذي من شأنه أن يكون الضامن الحقيقي لاستدامة أي مخرجات، وإقرار دستورًا دائمًا للبلاد.

وتساءل مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، عن ضمانات نجاح أي سلطة جديدة، والفرق بين حوار الصخيرات وحوار تونس، مضيفًا: "هل تم نقاش المشاكل الجوهرية التي عرقلت الاتفاق السياسي الليبي وحكومة الوفاق الوطني؟".

وأشار إلى أن "المشكلة في ليبيا ليست في تقاسم السلطة ولا من يتولى المناصب، وإنما المشكلة الحقيقية أن الجراح لم تلتئم منذ 2011، لذلك فإن الحل يجب أن يبدأ من القاعدة بتعزيز السلم الاجتماعي، وفي هذا الصدد نعيد دعوتنا للاتحاد الإفريقي برعاية مسار المصالحة الوطنية فورًا وألا ينتظر الإذن لذلك، لأن إفريقيا هي الوحيدة التي يمكن أن تقوم بهذا الدور، لما لها من تجارب سابقة ولمعرفتها بالشأن الليبي وخصوصيته".

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