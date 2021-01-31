إخلاء سبيل سيدة انتحلت صفة ضابط شرطة بالمنوفية

قررت نيابة مدينة السادات بالمنوفية إخلاء سبيل سيدة تدعي "ه.ا" كانت قد اتهمت بانتحال صفة ضابط شرطة، حيث تم ضبطها بمنطقة البنوك بمدينة السادات.تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبدالله جلال، مدير مباحث المنوفية، يفيد بإلقاء القبض على سيدة تدعى "هـ.ا" لانتحالها صفة ضابط شرطة بمنطقة البنوك بمدينة السادات، وتم التحقيق معها بمعرفة ضباط وحدة مباحث السادات، وتم تحرير محضر بالواقعة.وأكدت مصادر أمنية أن النيابة أمرت بحجز السيدة على ذمة التحريات أولا ثم أخلت سبيلها، مؤكدًا أنها لم ترتدِ الزي الشرطي مثلما تداول بعض المواقع الإخبارية، إنما رددت في حديثها مع المواطنين أنها ضابط شرطة، مؤكدًا أن ما قامت به أقرب إلى الشو وحب الظهور: "بتحب الظهور والشو ومش نصّابة والنيابة أخلت سبيلها".