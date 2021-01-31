محافظ مطروح يتفقد مشروع إنشاء مجمع الخدمات بسيدي عبدالرحمن (صور)

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء محمد الأمين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية أمين صندوق تحيا مصر، ومحمد العبار، رئيس شركة إعمار مصر والوفد المرافق لهما مشروع إنشاء مدرسة سيدي عبدالرحمن الابتدائية ومشروع تطوير مدرسة معاذ بن جبل الابتدائية ومشروع إنشاء مجمع الخدمات.قال السيد محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية إنه سيتم تنفيذ وتجهيز مدرسة ابتدائية جديدة بسعة 33 فصلًا، وتطوير وتجهيز مدرسة سيدي عبد الرحمن الإعدادية سعة 9 فصول، واستحداث مبنى تعليم ثانوي بالمدرسة ذاتها سعة 14 فصلًا ورفع الكفاءة المعمارية وتوفير التجهيزات والفرش الإداري لمكتبة الشباب والطفل.أضاف أن إنشاء مجمع خدمات صندوق تحيا مصر يشمل مركزًا للخدمات الحكومية (مكتب البريد المصري، مكاتب الوحدة المحلية، فرع بنك ناصر الاجتماعي، مكتب تأمينات اجتماعية، فرع للشهر العقاري، مكتب تموين، ووحدة سجل مدني).أوضح أن مجمع الخدمات يتضمن مركزًا لخدمة المجتمع ويوفر تنمية مهارات الطفل، أنشطة الأطفال ذوي الهمم، مركز تخاطب، مركز علاج طبيعي، مركز خدمات المرأة، مركز دعم نفسي وتصالح أسري، حضانة دامجة، قاعة محو أمية، مركز تدريب وتأهيل يتضمن قاعات تدريب حرف البناء، مدرسة سياحة وفنادق.أشار إلى أن مجمع الخدمات يضم مدينة رياضية تشمل 2 ملعب كرة قدم، ملعب ثلاثي، حلبة ألعاب فردية، منطقة ألعاب زوجية، حمام سباحة، غرف تبديل ملابس، حمامات، مبنى إداري، ومن المقرر إنشاء مجمع وحدات تجارية لخدمة المترددين على مجمع الخدمات.