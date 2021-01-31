جامعة أسوان: تفعيل اتفاقية المناعة لمواجهة الفيروسات

قال الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، إنه تم البدء في تفعيل الاتفاق الموقع مع مشروع المناعة التابع للاتحاد الأوروبي، لمدة 3 أعوام من تاريخ التنفيذ لكل الجامعات المشاركة، وهى جامعة أسوان وأربعة جامعات مصرية أخرى هي جامعات الأزهر (المنسق الرئيسى للمشروع بمصر) والقاهرة ودمنهور وعين شمس، والجامعة الوطنية وجامعة كابوديستريان أثينا في اليونان وجامعة لورين في فرنسا ومعهد لايبزيغ في ألمانيا.أضاف غلاب أن هذا المشروع يغطى محافظات مختلفة بمصر وبعض دول الاتحاد الأوروبي، وذلك لأن العالم يواجه الآن جائحة فيروس كورونا وغيرها من الفيروسات بالتالي أصبح من الضرورى على الجامعات المصرية أن تقديم توعية للمجتمع المحيط وخاصة الشباب وغيرهم من المواطنين والتعريف بأهمية دور المناعة وسبل تقويتها لأنها تمثل حائط الصد بجسم الانسان ضد الفيروسات.أوضح الدكتور نادى كمال عزيز، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة أسوان عضو المشروع أن فوائد المشروع بالنسبة للجامعة في، الارتقاء بالبحث العلمي داخل الجامعة وأن تكون ضمن التصنيف العلمي بين الجامعات العالمية، والعمل على بناء مركز علمي بحثي متطور داخل جامعة أسوان وهذا ييسر على الباحثين عناء السفر وذلك من خلال تمويل المشروع من الاتحاد الاروبى، وبالنسبة للكليات المشاركة في المشروع يساعد على تحديث المناهج التعليمية الخاصة بالمناعة والربط المتكامل والمتناسق بين محتوي المناهج بالكليات المختلفة من خلال الزيارات المتبادلة بين الخبراء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بتلك الجامعات بدعم مالى من الاتحاد الأوروبي.وقال بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس يساعد على زيادة الحصيلة المعرفية لهم ولطلابهم بالتغيرات المناعية وما ينتج عنها عالميا واقليميا ومحليا.أضاف بالنسبة للدارسين والخريجين يساهم في زيادة المعرفة بالتغيرات المناعية وما يوثر فيها وما ينتج عنها والقدرة على التطبيق العلمي والواقعي لما يتم دراسته والاستفادة الفعلية منه وكذلك منحهم شهادة معتمدة دوليا تتيح فتح مجالات عمل مختلفة للخريجين وفرص عمل جديدة ربما تكون قاصرة على حاملي هذة الشهادة داخل مصر وبدول الاتحاد الأوروبي.