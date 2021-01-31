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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التخطيط» تعلن تخريج الدفعة السابعة لماجستير إدارة الأعمال من جامعة إسلسكا

الأحد 31/يناير/2021 - 05:37 م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
أميرة ممدوح - وفاء على
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أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تخريج الدفعة السابعة لحملة ماجستير إدارة الأعمال الحكومية من جامعة إسلسكا بمصر، في إطار البروتوكول الموقع بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعليم العالي مع جامعة إسلسكا بباريس لإنشاء فرع جامعة إسلسكا بمصر، والذي تلتزم الجامعة بمقتضاه بتوفير 1500 منحة لتدريب الموظف الحكومي.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدفعة السابعة شهدت تخريج ۳۱ طالبا وطالبة يمثلون ۱۱ وزارة، ومحافظتي المنوفية والمنيا، متابعة أن محافظة المنوفية استأثرت بالنسبة الأعلى من الخريجين بعدد ثمانية خريجين، لتحظي الإناث على النسبة الأكبر منهم.

وأشارت السعيد إلى أن الدفعة الثامنة من الدارسين أوشكت على التخرج، حيث بدأت الدفعة التاسعة مرحلة الدراسة خلال يناير الجاري، موضحة أن الدفعات المتبقية من البرنامج وفقًا للبروتوكول تبلغ 3 دفعات بعدد 450 منحة من إجمالي 1500 منحة يستهدفها البرنامج.

وتابعت السعيد أن البرنامج يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بتأهيل الكوادر العاملة بالجهاز الإداري بالدولة، وكذا في ضوء تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030 والتي تهدف الي رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية للإدارة الوسطي والعليا كل في مجال اختصاصه، لإتاحة فرص أكبر لشغل الشباب المناصب القيادية بالدولة.

وأكدت السعيد حرص الدولة علي الاستثمار في البشر باعتبارهم أساس عملية التنمية، حيث تتبني الدولة المصرية خطة تراعي تنمية سمات ومهارات العاملين، خاصة القيادات الوسطي بالجهاز الإداري ممن سيتولون بدورهم القيادة في الفترات القادمة، مشيرة إلى أن البرامج التدريبية والمنح التي تقدمها الدولة تتم بالشراكة مع أعرق المؤسسات المحلية والدولية.

جدير بالذكر أن الدراسة في البرنامج تتضمن دراسة مواد المحاسبة للمديرين، طرق البحث في الأعمال للمديرين، إدارة مؤقتة، اقتصاديات، مشروع ميداني، إدارة مالية، إدارة الموارد البشرية، القيادة، نظام إدارة المعلومات، إدارة التسويق، مبادئ الحوكمة، مبادئ ريادة الأعمال، إدارة مشروع، المالية العامة، التحليل الكمي للأعمال، الإدارة الاستراتيجية.

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