تقرير ميزان المدفوعات لـ«المركزي» يكشف قدرة الاقتصاد على تجاوز صدمة كورونا

كشف تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي عن الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2020 عن قدرة الاقتصاد على تجاوز الصدمة التي تسببت فيها جائحة كورونا.وشهد الميزان الكلي عجز طفيف بلغ نحو 69.2 مليون دولار، مقارنة بعجز بلغ 3.5 مليار دولار في الربع السابق مقارنة بفائض 227 مليون دولار عن الربع السابق في العام الماضي.وشهدت المعاملات الجارية بميزان المدفوعات تحسن في مستوى العجز بمعدل 27.2% مقارنة بالربع السابق من نفس العام ليصل الى 2.8 مليار دولار مقابل 3.8 مليار دولار إلا أنه تضاعف مقارنة بالربع المناظر من يوليو إلى سبتمبر 2019 وسجل عجزا اقتصر على 1.4 مليار دولار على خلفية الصدمة التي تعرض لها قطاع السياحة والذي اقتصرت إيراداته على نحو 0.8 مليار دولار مقابل 4.2 مليار دولار.وعلى جانب آخر ارتفع صافي التدفق للداخل في الحساب الرأسمالي والمالي ليحقق نحو 3.9 مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار خلال الفترة أبريل يونيو2020 و657.9 مليون دولار في يوليو سبتمبر 2019.ويرجع هذا التحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية بمحفظة الأوراق المالية، نظرا لتيسير الأوضاع المالية العالمية بالرغم من حالة عدم اليقين المستمرة نتيجة جائحة كورونا مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد المصري.واستعرض البنك المركزي في تقريره أهم التطورات في أداء ميزان المدفوعات خلال الربع الاول من العام المالي 20202021 التي تضمنت الأسباب التي أدت إلى زيادة حساب المعاملات الجارية، حيث تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 78.3 % ليسجل نحو 876.3 مليون دولار مقابل نحو 4 مليون دولار.ومن العوامل الإيجابية التي حدت من تفاقم عجز الحساب الجاري، ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج بمعدل 19.6% لتسجل نجو 8 مليار جنيه مقابل 6.7 مليار دولار خلال نفس الفترة العام السابق.كما تحول عجز الميزان التجاري البترولي إلى فائض بلغ 143.7 مليون دولار مقابل عجز بلغ 606.2 مليون دولار بسبب تراجع المدفوعات عن الواردات البترولية بمقدار النصف تقريبا لتسجل 1.5 مليار دولار نتيجة لتراجع الواردات من كل من المواد البترولية بمعدل 52.8 % تاثرا بتراجع الكميات المستوردة والبترول الخام بمعدل 28.7% تأثرا انخفاض اسعار البترول العالمية بالرغم من ارتفاع الكميات المستوردة منه.وكشف البنك المركزي ارتفاع صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية بمقدار 3.3 مليار دولار ليصل لـ3.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 20202021 مقابل 657.9 مليون دولار كمحصلة لتحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصل لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ 6.7 مليار دولار مقابل تدفق للخارج 2 مليار دولار عن الفترة المقارنة من العام السابق.كما انخفض صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل 31.8% ليسجل 1.6 مليار دولار مقابل 2.4 مليار دولار.