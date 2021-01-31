السعودية وأنجولا تبحثان العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأحد، مع وزير خارجية أنجولا تيتي أنطونيو، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في شتى المجالات.واستعرض الجانبان- خلال لقائهما بمقر وزارة الخارجية بالرياض- وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحضور مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية سامي بن عبد الله الصالح، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.