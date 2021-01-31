«المركزي» يكشف تفاصيل ارتفاع حساب المعاملات الرأسمالية

كشف البنك المركزي ارتفاع صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية بمقدار 3.3 مليار دولار ليصل إلى 3.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 20202021 مقابل 657.9 مليون دولار كمحصلة لتحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصل لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ 6.7 مليار دولار مقابل تدفق للخارج 2 مليار دولار عن الفترة المقارنة من العام السابق.كما انخفض صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل 31.8% ليسجل 1.6 مليار دولار مقابل 2.4 مليار دولار.