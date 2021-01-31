غدًا.. الكاثوليكية تطلق الحلقة الأحدث من Théobule عن «العليقة»

يطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، غدًا الإثنين الحلقة الأحدث من حملة "Théobule".وتأتي الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن العليقة المشتعلة.ويشار إلى أن Théobule هو برنامج قصص الكتاب المقدس للأطفال، يقدمه المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر بالتعاون مع رهبنة الآباء الدومنيكان (إقليم فرنسا).