إجمالى إصابات كورونا في نيودلهي يصل لـ635 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة نيودلهي اليوم الأحد، و4 حالات وفاة.وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته قناة "إنديا تي في" الهندية - أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في العاصمة ارتفعت إلى 635 ألفا و96 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 10 آلاف و853 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة بالعاصمة الهندية 1361 حالة.