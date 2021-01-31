السجن عام للمتهمين بسرقة سائق بالإكراه في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش، حداد وطالب بالسجن عام بعد اتهامهما بسرقة سائق بالإكراه.ترجع أحداث القضية رقم 12408 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول ببلاغ من المجني عليه يفيد قيام شخصين بسرقته بدائرة القسم.كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة أول أنه عقب مرور المجني عليه ع.أ.ح، 17 سنة، سائق، ليلًا بالطريق العام إستوقفه كل من م.خ.ح، 19 سنة، حداد، وم.ع.ع، طالب، مرغمين إياه علي تسليمهما دراجتة البخارية ولدى رفضه ومقاومته لهم أشهروا في وجهة سلاحين أبيض وتعدوا عليه وقاموا بسرقة هاتفه المحمول وسلسلة فضة وفروا هاربين.بتقنين الإجرءات تم إلقاء القبض عليهم وبعرضهم علي النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة الجنايات.صدر الحكم بعضوية المستشارين أشرف أبو زينة، ومحمود الربيعي، وسكرتير الجنايات السيد الوزيري ومصطفى أبو يسر.