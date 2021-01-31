رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السجن عام للمتهمين بسرقة سائق بالإكراه في الإسكندرية

الأحد 31/يناير/2021 - 05:30 م
محكمة
محكمة
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
طباعة
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش، حداد وطالب بالسجن عام بعد اتهامهما بسرقة سائق بالإكراه.

ترجع أحداث القضية رقم 12408 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول ببلاغ من المجني عليه يفيد قيام شخصين بسرقته بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة أول أنه عقب مرور المجني عليه ع.أ.ح، 17 سنة، سائق، ليلًا بالطريق العام إستوقفه كل من م.خ.ح، 19 سنة، حداد، وم.ع.ع، طالب، مرغمين إياه علي تسليمهما دراجتة البخارية ولدى رفضه ومقاومته لهم أشهروا في وجهة سلاحين أبيض وتعدوا عليه وقاموا بسرقة هاتفه المحمول وسلسلة فضة وفروا هاربين.

بتقنين الإجرءات تم إلقاء القبض عليهم وبعرضهم علي النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة الجنايات.

صدر الحكم بعضوية المستشارين أشرف أبو زينة، ومحمود الربيعي، وسكرتير الجنايات السيد الوزيري ومصطفى أبو يسر.

موضوعات متعلقة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري فى كأس العالم للأندية

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

«تحيا مصر» يوقع 3 بروتوكولات لتوفير لقاح كورونا لغير القادرين

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

الصور

image description

الباز رئيسًا لشعبة مخابز دمياط

image description

رئيس مياه القناة يتفقد مشكلات الصرف الصحي بأرض المزادات (صور)

image description

معهد الأورام بأسيوط: استقبال 68 ألف مريض خلال 2020

image description

«الطيبي» يترأس حملة على المحلات والمطاعم بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع ضمن مشروعات «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

«تحيا مصر» يوقع 3 بروتوكولات لتوفير لقاح كورونا لغير القادرين

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

«عقد تاريخي».. وزير النقل يكشف تفاصيل تنفيذ القطار الكهربائي السريع

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

طليقة جيف بيزوس تدخل عالم التبرعات من الباب العريض بأموال «أمازون»

موقع حجز تذاكر طيران السعودية إلكترونيا

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-1-2021

أيام زمان

لماذا حاول رشدي أباظة الانتحار أكثر من مرة؟

رفض إخراج فيلم عن ناصر.. اعترافات شاهين عن علاقته بالرؤساء العرب

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

حكاية أغرب رسائل الفنانة ماجدة الصباحي

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
المزيد

الثقافة

انطلاق «أمير الشعراء» بمشاركة 15 دولة عربية وأجنبية.. الثلاثاء

«ليمون مر».. جديد سمير الفيل عن «غراب للنشر»

جدار الصمت.. ديوان جديد لـ علوي الباشا عن دار النخبة

«تجربة حارة اليكنية» محاضرة بالمركز الثقافي الفرنسي.. الليلة