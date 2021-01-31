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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المركزي» يكشف أهم مؤشرات ميزان المدفوعات

الأحد 31/يناير/2021 - 05:28 م
المركزي
المركزي
راندا التوني
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استعرض البنك المركزي في تقريره أهم التطورات في أداء ميزان المدفوعات خلال الربع الاول من العام المالي 20202021، وتضمنت أسباب زيادة حساب المعاملات الجارية، حيث تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 78.3 % ليسجل نحو876.3 مليون دولار مقابل نحو 4 مليون دولار.

ومن العوامل الإيجابية التي حدت من تفاقم عجز الحساب الجاري، ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج بمعدل 19.6% لتسجل نجو 8 مليار جنيه مقابل 6.7 مليار دولار خلال نفس الفترة العام السابق.

كما تحول عجز الميزان التجاري البترولي إلى فائض بلغ 143.7 مليون دولار مقابل عجز بلغ 606.2 مليون دولار بسبب تراجع المدفوعات عن الواردات البترولية بمقدار النصف تقريبا لتسجل 1.5 مليار دولار وذلك نتيجة لتراجع الواردات من كل من المواد البترولية بمعدل 52.8 % تاثرا بتراجع الكميات المستوردة والبترول الخام بمعدل 28.7% تأثرا انخفاض أسعار البترول العالمية بالرغم من ارتفاع الكميات المستوردة منه.

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