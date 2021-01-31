12 وفاة و1181 إصابة بكورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية الأحد تسجيل 12 وفاة و1181 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 326855 وعدد حالات الوفاة إلى 4316.وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 314581 بعد تسجيل 1030 حالة إضافية.