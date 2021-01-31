أول مناورة بقاعدة ولي العهد.. انطلاق «رماح النصر 1» شرقي السعودية

انطلق تمرين "رماح النصر1" في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، كأول تمرين يقام في المركز منذ تدشينه على يد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد.وأشارت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إلى أن هذا التمرين يسهم في تطوير قدرات قوات المملكة من خلال توحيد المفاهيم، وزيادة مستوى التنسيق والعمل المشترك، كما يسهم في رفع مستوى الجاهزية القتالية لجميع الأطقم الجوية والفنية والمساندة.وأوضحت أنه سيتمكن المشاركون في التمرين من التخطيط والتنفيذ لعمليات عسكرية مشتركة مع فروع القوات المسلحة، في عمل متناغم ومتكامل على المستوى العملياتي والتكتيكي، باستخدام أحدث الأنظمة والقدرات، وسيناريوهات تحاكي بيئة التهديد الحقيقي بحسب الوكالة.