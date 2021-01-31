حبس متهم بحيازة 125 كليو حشيش في أبو حمص بالبحيرة

قررت نيابة أبو حمص الجزئية، حبس المتهم "فخري. م" 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه، بحيازة كمية من مخدر الحشيش بلغت 125 كيلو حشيش.وأمرت النيابة العامة بإرسال المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيميائي لفحصها وبيان عما إذا كانت تحتوي على مواد مخدرة من عدمه، وبيان نوعها والجدول المدرجة به مع إعداد تقرير مفصل بها.وخلال جلسة التحقيق طلب المحامي محمد قطب دفاع المتهم، بأخلاء سبيله بأي ضمان مادي، ودفع ببطلان الضبط والتحريات.وكشفت تحريات المباحث الجنائية، قيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش، ويتملك كمية كبيرة للاتجار بها وتوزيعها على العملاء، بنطاق محافظة البحيرة، وبإعداد الأكمنة تم ضبطه وبحوزته الكمية المشار إليها.وبتحرير محضر بالواقعة باشرت النيابة التحقيقات التي قررت حبس المتهم.