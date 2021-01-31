السولية: نسعى لكتابة تاريخ مشرف في مونديال الأندية

أكد عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الجيل الحالي من لاعبي الفريق يسعى لكتابة تاريخ مشرف في بطولة كأس العالم للأندية، موضحا أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الدحيل ‏القطري المقرر لها الخميس المقبل في افتتاح مشوار الفريق بمونديال الأندية.‏

وقال: «التواجد في كأس العالم للأندية كان حلم نتطلع للوصول إليه، وقد تحقق بعد ‏التتويج بدوري أبطال إفريقيا، وهدفنا الآن إضافة إنجاز جديد للنادي الأهلي، ونتطلع لكتابة تاريخ جديد لنا كلاعبين خلال المشاركة السادسة للنادي في هذه البطولة العالمية».‏