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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أكبر شركاء مصر التجاريين في 2020 (إنفوجراف)

الأحد 31/يناير/2021 - 05:18 م
التجار
التجار
دعاء أبو العزم
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نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إنفوجرافيك بعنوان «أكبر الشركاء التجاريين لمصر 2020» يتضمن التعريف بأكبر 5 شركاء تجاريين لمصر في الصادرات والواردات غير البترولية، بالاعتماد على أحدث بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة المصرية.

جاءت الصين كأكبر مصدر للسلع غير البترولية إلى مصر يليها الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وتركيا على التوالي، مشكلين 41% من حجم الواردات المصرية في 2020حيث تستحوذ الصين وحدها على 18% من حجم هذه الواردات بقيمة بلغت نحو 11،6 مليار دولار، بينما جاءت الإمارات كأكبر مستورد للسلع غير البترولية من مصر يليها كل من السعودية وتركيا والولايات المتحدة وإيطاليا على الترتيب مستحوذين على ما يقرب من 35% من الصادرات المصرية عام 2020.

اللافت للنظر، انخفاض حجم واردات مصر غير البترولية من الصين في 2020 ليصبح 11،6 مليار دولار مقارنةً بنحو 12،4 مليار دولار في 2019، على الجانب الآخر مازالت صادرات مصر غير البترولية إلى الإمارات مرتفعة عن وارداتها منها منذ 2016، مسجلة 2،9 مليار دولار في 2020، مقارنةً بنحو 2،1 مليار دولار في 2019
ووصل إجمالي حجم تجارة مصر مع الإمارات (الصادرات والواردات غير البترولية) نحو 4،1 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي تجارتها مع الصين نحو 12 مليار دولار في 2020.

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