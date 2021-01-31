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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تايوان‬: مقاتلات صينية وطائرة استطلاع أمريكية دخلت منطقة دفاعها الجوي

الأحد 31/يناير/2021 - 05:30 م
طائرات صينية مقاتلة
طائرات صينية مقاتلة
وكالات
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قالت وزارة الدفاع في تايوان إن ست طائرات صينية مقاتلة وطائرة استطلاع أمريكية دخلت الركن الجنوبي الغربي من منطقة الدفاع الجوي التايوانية اليوم الأحد، في اعتراف غير معتاد بالنشاط العسكري الأمريكي.

وتصاعد التوتر خلال الأسبوع الماضي أو نحو ذلك بعد أن كشفت تايوان عن دخول العديد من المقاتلات وقاذفات القنابل الصينية في نهاية الأسبوع الماضي إلى منطقة الدفاع الجوي عند منطقة قريبة من جزر براتاس التي تسيطر عليها تايوان في الجزء الشمالي من بحر الصين الجنوبي.

تزامنت المهمات الصينية مع دخول مجموعة حاملة طائرات أمريكية بحر الصين الجنوبي فيما وصفه الجيش الأمريكي بالانتشار الروتيني.

وتنتقد الولايات المتحدة الرحلات الجوية الصينية.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن سبع طائرات صينية حلقت فوق المياه ذاتها بالقرب من جزر براتاس اليوم الأحد، وهي عبارة عن مقاتلتي جيه-10 وأربع مقاتلات جيه-11 وطائرة استطلاع واي-8.

وأضافت أن طائرة استطلاع أمريكية كانت موجودة أيضا في نفس الجزء الجنوبي الغربي من منطقة الدفاع، لكنها لم تذكر نوع الطائرة ولم تقدم تفاصيل عن مسار رحلتها مثلما تفعل مع جميع الرحلات الجوية الصينية.

وهذه هي المرة الأولى التي تشير فيها تايوان إلى وجود طائرة أمريكية منذ أن بدأت تقارير شبه يومية عن نشاط صيني في منطقة دفاعها في منتصف سبتمبر.

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