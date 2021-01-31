من هو البابا كيرلس «أبو الإصلاح» الذي تحتفل به الكنيسة اليوم؟

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، بذكرى رحيل البابا كيرلس الرابع "أبو الإصلاح".وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار": "إن في مثل هذا اليوم تنيح الأب العظيم الأنبا كيرلس الرابع بابا الإسكندرية العاشر بعد المائة. وقد ولد هذا الأب ببلدة الصوامعة الشرقية من أعمال جرجا من أبوين تقيين حوالي سنة 1816م، وأسمياه داود باسم جد أبيه، واعتنى والده بتربيته وتعليمه. وفي الثانية والعشرين من عمره قصد دير القديس أنطونيوس لزهده في أباطيل الحياة. وهناك سلك طريق الفضيلة والنسك، مما جعل القس أثناسيوس القلوصني، رئيس الدير وقتئذ أن يلبسه ثوب الرهبنة، فدأب منذ ذلك الحين على الدرس والمطالعة".وأضاف: "وبعد سنتين من ترهبه تنيح رئيس الدير، فأجمع الرهبان على اختيار هذا الأب رئيسًا، فرسمه الأنبا بطرس الجاولي، البابا المائة والتاسع- قسًا وعينه رئيسًا على الدير، فاهتم بشئون الدير والرهبان أبلغ اهتمام. وكان حاد الذكاء وعلي قسط وافر من الإلمام بالمسائل الدينية، ولذلك فإنه لما نشب خلاف بين الأحباش في بعض الأمور العقائدية، استدعاه الأب البطريرك الأنبا بطرس الجاولي، وكلفه بالذهاب إلى البلاد الحبشية لفض هذا النزاع، فقام بمهمته خير قيام".وتابع: "وعاد الأب داود من الحبشة في يوم السبت 13 يوليو من سنة 1853م، وكان قد تنيح البابا بطرس الجاولي في 15 أبريل سنة 1852م. وعند الشروع في اختيار خلف له، اختلفت آراء الشعب، فالبعض اختار الأب داود، والبعض اختار غيره. ثم استقر الرأي علي رسامته مطرانًا عامًا سنة 1853م. واستمر سنة وشهرين، أظهر خلالها من حسن التصرف ما جعله أهلًا لأن يُقام بطريركًا، فتمت رسامته في 28 بشنس سنة 1571 ش (1854م) وتنيح في 23 طوبة سنة 1577ش (1861م)".