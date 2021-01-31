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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسكندرية يطلق إشارة بدء تطوير ميدان محطة مصر (صور)

الأحد 31/يناير/2021 - 05:16 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
هبه عويضه
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أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الأحد، إشارة البدء لتنفيذ مشروع تطوير ميدان محطة مصر المقرر الانتهاء منه خلال 12 شهرًا وذلك عقب توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وفي إطار المخطط الاستراتيجي العاجل للمحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية.

أكد المحافظ أنه تم، الآن، تسليم الميدان لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لبدء التنفيذ الفعلي اعتبارًا من اليوم، وسيتم يوميا متابعة أعمال التنفيذ.

وأكد أنه مراعاة لظروف الباعة الجائلين سيتم إنشاء ١٨٢ باكية و٦٠ محلًا في سوق حضري متطور جدا وسيتم تخصيصها للباعة الجائلين بشكل شرعي وقانوني.

وفيما يتعلق بنقل سوق القاهرة، أوضح المحافظ أننا مستمرين في إزالة ونقل بائعي سوق القاهرة لباكيات سوق شارع 30، مضيفًا أن أعمال النقل تم إرجاؤها بشكل مؤقت لحين توفيق كامل الأوضاع والإجراءات القانونية وتنظيم الأعمال داخل سوق شارع 30، مؤكدًا أنه خلال أيام سيتم معاودة العمل مرة في أعمال النقل.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، والعميد مهندس ممدوح زوام مدير المشروعات بجهاز الخدمة الوطنية نائبًا عن اللواء طارق سعد زغلول، رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة بجهاز المشروعات، واللواء علاء يوسف رئيس حى وسط، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.

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