عمان تمدد إغلاق حدودها البرية أسبوعا بسبب كورونا

أعلن التلفزيون العماني الأحد، أن السلطنة ستمدد إغلاق حدودها البرية لمدة أسبوع آخر حتى الثامن من فبراير، للحد من انتشار فيروس كورونا.ونقل التليفزيون ذلك القرار عن لجنة الطوارئ المعنية بمواجهة فيروس كورونا في سلطنة عمان.وأغلقت السلطنة حدودها في 19 يناير، الجاري بسبب مخاوف من تفشي سلالة جديدة لفيروس كورونا، وهو الإجراء الذي مددته الأسبوع الماضي.