مقتل وإصابة 12 في هجوم استهدف مليشيا تركية شرقي حلب

أسفر تفجير مجهول، اليوم الأحد، عن سقوط 5 قتلى و7 مصابين في انفجار مفخخة استهدف حاجز تابع لإحدى الفرق الموالية لتركيا بريف حلب الشرقي.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء اليوم أن السيارة المفخخة لا يعلم إذا ما كان يستقلها انتحاري أو جرى وضع متفجرات داخلها، وقد استهدفت حاجز أم شكيف التابع لـمليشيا فرقة الحمزة الموالية لتركيا، والواقع شرقي بلدة بزاعة في ريف حلب الشرقي.وإلى جانب ذلك، وثّق المرصد السوري، ارتفاع عدد الشهداء المدنيين الذين ارتقوا جراء الانفجار الذي ضرب مدينة إعزاز في وقت سابق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمالي حلب، إلى 6 من بينهم سيدتان وطفلة بالإضافة لوجود نحو 30 جريحًا من المدنيين بعضهم في حالات خطرة، مما يرجح ارتفاع حصيلة الضحايا.وضرب انفجار عنيف مدينة أعزاز الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لأنقرة بالقرب من الحدود مع تركيا شمالي حلب، ناجم عن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من المركز الثقافي ضمن المدينة، الأمر الذي أدى لخسائر بشرية ومادية كبيرة.