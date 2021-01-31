«المركزي» يكشف تفاصيل تحسن حساب المعاملات الجارية

شهدت المعاملات الجارية بميزان المدفوعات تحسن في مستوى العجز بمعدل 27.2% مقارنة بالربع السابق من نفس العام ليصل الى 2.8 مليار دولار مقابل 3.8 مليار دولار، إلا أنه تضاعف مقارنة بالربع المناظر من يوليو إلى سبتمبر 2019 الذي سجل عجزا اقتصر على 1.4 مليار دولار على خلفية الصدمة التي تعرض لها قطاع السياحة واقتصرت إيراداته على نحو 0.8 مليار دولار مقابل 4.2 مليار دولار، وفقا لتقرير البنك المركزي.وارتفع صافي التدفق للداخل في الحساب الرأسمالي والمالي ليحقق نحو 3.9 مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار خلال الفترة أبريل يونيو2020 و657.9 مليون دولار في يوليو سبتمبر 2019.ويرجع هذا التحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية بمحفظة الأوراق المالية، نظرا لتيسير الأوضاع المالية العالمية بالرغم من حالة عدم اليقين المستمرة نتيجة جائحة كورونا مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد المصري.