بولس حليم: الكنيسة نظمت لقاءات الإكليريكية مسبقًا بشارع كلوت بك

قال القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الكلية الإكليريكية مرت بعدة مراحل قبل أن تستقر في مبناها الذي تم افتتاحه منذ 60 عامًا بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية.وأضاف أن مراحل من تلك كانت في منازل فقيرة، فعلى سبيل المثال تم تنظيم محاضرات ولقاءات الكلية الإكليريكية في منزل بسيط بحي سوق القبيلة بشارع كلوت بك، بجوار الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية وكان مقرًا باباويًا لفترة طويلة.وتابع القس بولس حليم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الكنيسة القبطية نظمت اليوم احتفالًا كبيرًا بمناسبة مرور 60 عامًا على افتتاح مبنى الكلية الإكليريكية بحضور عدد من الأساقفة، مثل الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، القداس الإلهي، والأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي ووكيل الإكليريكية بالأنبا رويس.