أهالي طنطا يشيعون جثمان شهيد قوات حفظ السلام بمالي

شيّع العشرات من أهالي قرية اخناواي، التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية جنازة الشهيد أحمد رزق علام بالقوات المسلحة الذي استشهد إثر انفجار عبوة ناسفة (بدائية الصنع)، استهدفت قافلة تابعة للأمم المتحدة فى منطقة تيساليت غرب مالي.وتمت صلاة الجنازة وسط حضور مكثف من الشرطة العسكرية وأسرة الشهيد وأصدقائه بمقابر القرية، وردد المشيعون: «لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله".عبر المشاركون في مراسم التكريم عن خالص مواساتهم لأسرة الشهيد وزملائه، متوجهين بتحية عرفان إلى روح الشهيد الذى بذل حياته فى خدمة السلام في مالي كأحد عناصر بعثة الأمم المتحدة هناك.