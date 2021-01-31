متهمون بسرقة 11 «توك توك»: غيرنا شكلهم علشان نبيعهم

"غيرنا شكلهم علشان نبيعهم" بهذه الكلمات، أدلى المتهمون بسرقة 11 توك توك بدائرة قسم شرطة المرج باعترافات تفصيلية حول وقائع السرقة، فيما استعجلت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.كان قد قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس المتهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة التكاتك، وتبين من التحقيقات قيام «أ.س» و«ح.أ»، عاطلين، بارتكابهما جرائم سرقة التكاتك بأسلوب المفتاح المصطنع بمنطقة المرج، وأقر المتهمان بسرقة 11 «توك توك» بذات الأسلوب، وقاما بتغيير ملامحها تمهيدًا لبيعها.كان قسم شرطة المرج تلقى بلاغات مفادها سرقة التكاتك، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقرا بارتكاب وقائع السرقة وأرشدا عن مكان باقى التكاتك المسروقة.تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.