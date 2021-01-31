«المركزي»: انخفاض العجز الكلي لـ69.2 مليون دولار

كشف تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري، عن الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2020، عن قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الصدمة التي تسببت فيها جائحة كورونا.وأشار التقرير إلى أن عجز الميزان الكلي طفيف، بلغ نحو 69.2 مليون دولار، مقارنة بعجز بلغ 3.5 مليار دولار في الربع السابق، وفائض 227 مليون دولار عن الربع السابق في العام الماضي.