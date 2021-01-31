الكنيسة تنشر صور احتفالات الإكليريكية بافتتاح مبناها

نشر القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صورة للأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، أثناء رئاسته احتفالية "الإكليريكية" بذكرى نياحة البابا كيرلس الرابع وافتتاح مبناها.وعلق القس بولس حليم على الصورة قائلًا: "بتطبيق كامل للإجراءات الاحترازية، صلى نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، القداس الإلهي، في كنيسة الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس، إيذانًا ببدء الاحتفال الذي تقيمه الكلية اليوم بالذكرى الـ ١٦٠ لنياحة البابا كيرلس الرابع الشهير بـ"أبي الإصلاح القبطي"، والذكرى الـ ٦٠ لافتتاح مبناها الحالي".وأضاف: "شارك في الصلاة صاحبا النيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي ووكيل الإكليريكية بالأنبا رويس، وعدد من الآباء الكهنة، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية الإكليريكية".